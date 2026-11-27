Две подлодки ВМС Южной Кореи пострадали в двух авариях

Tекст: Игорь Иножарский

Подводная лодка класса «Сон Вон Иль» водоизмещением 1800 т получила повреждения защитного покрытия корпуса, запутавшись в брошенных рыболовных сетях во время ночного похода в Желтом море в сентябре, пишет Yonhap. Пострадавших нет, навигационные системы уцелели, и лодка вернулась в родной порт своим ходом, сейчас она проходит ремонт и восстановление.

Другая лодка того же класса, «Хон Бом До», загорелась в апреле во время планового ремонта на верфи в юго-восточном городе Ульсан, примерно в 300 км от Сеула. ВМС оценивают ущерб и ведут восстановительные работы, сроки их завершения пока не определены.

Инциденты вызвали опасения по поводу возможного разрыва в боеготовности флота: на вооружении ВМС республики состоят около 20 ударных подводных лодок с обычной энергетической установкой. В командовании заявили, что сохраняют боеготовность за счет корректировки графиков обслуживания и гибкого использования имеющихся сил.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в ноябре южнокорейская судостроительная компания HD Hyundai совместно с американской оборонной фирмой Anduril Industries спустила на воду 600-тонный автономный надводный корабль. В октябре три из четырех британских атомных подлодок типа Vanguard, способных нести ядерное оружие, вышли в море. В апреле на верфи компании HD Hyundai Heavy Industries в Ульсане во время ремонта загорелась подводная лодка ВМС Республики Корея.