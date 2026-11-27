Hindustan Times: Индия запланировала разместить С-400 на границе с Пакистаном

Tекст: Дмитрий Зубарев

Нью-Дели разместит последний из закупленных у России зенитно-ракетных комплексов С-400 «Триумф» в северной союзной территории Джамму и Кашмир на демаркационной линии контроля с Пакистаном, передает ТАСС со ссылкой на газету Hindustan Times.

Пятый комплекс заступит на боевое дежурство к февралю 2027 года. Кроме того, руководство страны планирует модернизировать индийскую пограничную инфраструктуру на линии контроля.

Ранее индийские вооруженные силы разместили системы С-400 в западных штатах Пенджаб, Раджастхан и Гуджарат на границе с Пакистаном, а также в северо-восточном Ассаме для защиты регионов, приграничных с Китаем. Потребность государства в большем количестве таких систем связана с их высокой эффективностью, продемонстрированной в ходе индийской операции «Синдур» в мае 2025 года.

Соглашение о покупке пяти дивизионов С-400 на сумму 5,43 млрд долларов Индия подписала в 2018 году. Четыре из пяти комплектов уже поставлены в страну.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Индия запланировала обсудить с Россией закупку зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С1М».

Также руководитель «Рособоронэкспорта» Александр Михеев заявил о планах завершить передачу Нью-Дели пяти полков С-400 в 2026 году.

Кроме того, представитель индийского министерства обороны Раджеш Кумар Сингх сообщил об отказе Нью-Дели приобретать российские истребители пятого поколения Су-57Э.