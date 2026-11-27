Tекст: Алексей Дегтярёв

«Сегодня депутаты областной Думы единогласно поддержали этот закон. Так мы отвечаем на запрос родителей: электронные системы для парения все чаще используют школьники. Тревогу за детей полностью разделяю», – сообщил глава региона в Max.

По его словам, историй о вреде вейпов для подростков становится все больше, и региональные власти не могут с этим мириться.

Вейпы исчезнут с полок тюменских магазинов с 1 марта 2027 года.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Госсовет Крыма принял законопроект о запрете розничной продажи электронных систем доставки никотина с 1 марта 2027 года.

В тот же день губернатор Омской области Виталий Хоценко сообщил о полном прекращении продажи вейпов в регионе.

В среду депутаты Мурманской областной думы приняли закон о запрете розничной продажи вейпов в регионе с 1 марта 2027 года.