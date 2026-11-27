Tекст: Игорь Иножарский

Премьер-министр Британии Энди Бернем пригласил группу создателей контента на мероприятие в начале месяца, а на этой неделе появилась запись, где один из участников беззвучно произносит фразу «бомбоклаат пуссивагон чикен наггетс» у черной двери резиденции на Даунинг-стрит, пишет Politico.

Видео опубликовал инфлюенсер Макс Балегд, у которого 3,6 млн подписчиков в TikTok и 640 тысяч в Instagram. Издание уточняет, что фраза содержит ямайское ругательство и оскорбительные слова, а часть пользователей трактует выражение как унизительное для женщин.

Politico напоминает, что в 1992 году журналист The New York Times попался на розыгрыш сотрудницы лейбла Sub Pop Меган Джаспер, которая составила список выдуманных молодежных сленговых слов, и газета опубликовала его полностью.

В ЕС, по данным издания, кампания по привлечению инфлюенсеров к саммитам провалилась: на октябрьский саммит не пришел ни один из приглашенных.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье бывший премьер-министр Британии Тереза Мэй призвала главу правительства Энди Бернема отказаться от попыток вернуть страну в Европейский союз и признать результаты референдума о выходе. В конце прошлого года американский словарь Merriam-Webster выбрал слово «слоп» словом 2025 года. Летом прошлого года Кембриджский словарь включил в число официальных слов термины «скибиди» и «делулу», популярные в TikTok.