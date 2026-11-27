Врачи признали удовлетворительным состояние пострадавшей в цирке Томска девочки

Tекст: Алексей Дегтярёв

Врачи оценивают состояние четырехлетней девочки, пострадавшей при падении осветительной конструкции в томском цирке-шапито, как удовлетворительное. В настоящий момент ребенок остается в стационаре под наблюдением медиков, передает РИА «Новости» со ссылкой на ведомство.

«На 27 ноября четырехлетняя девочка, пострадавшая в цирке, находится в стационаре под наблюдением медиков. Врачи оценивают ее состояние как удовлетворительное», – сообщили в департаменте.

Инцидент произошел в воскресенье во время 15-минутного антракта. Дети за дополнительную плату катались на качелях под куполом, когда на них рухнуло подвесное оборудование. Всего пострадали двое несовершеннолетних. Восьмилетней девочке госпитализация не потребовалась, ей оказали помощь амбулаторно.

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по факту произошедшего. После инцидента цирк прервал гастроли в Томске.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье прокурор Томской области Сергей Ломакин поручил провести проверку после обрушения световой конструкции на двух девочек во время циркового представления.

Врачи госпитализировали четырехлетнюю пострадавшую в состоянии средней степени тяжести.

В прошлом месяце следователи начали проверку из-за падения шкафа на детей в детском саду в Томске.