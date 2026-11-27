Tекст: Игорь Иножарский

Позиция директора «Моссада» Романа Гофмана обнажила разногласия в израильском силовом блоке по поводу срочности военной операции против Ирана и того, стоит ли ждать санкции президента США Дональда Трампа на совместный удар, пишет Ynet.

Примерно за месяц до выборов в Кнессет Трамп начал подготовку возможного удара по Ирану, и Израиль поднял боеготовность до максимального уровня. Начальник генштаба ЦАХАЛ Эяль Замир выступил против начала войны до выборов, тогда как Гофман настаивал на том, чтобы действовать, пока Вашингтон готов участвовать. В итоге Трамп отказался от запланированной атаки, и Израиль снизил уровень тревоги.

В начале месяца Гофман посетил Вашингтон, где представил новые разведданные о разработке Ираном химического оружия и добивался продвижения планов совместной операции, указывая на ограниченное окно возможностей. Администрация США пока не решила, наносить ли удар. Израильские чиновники считают потенциальным окном для военных действий период до приведения к присяге нового состава Конгресса США в начале января.

Замир также поддерживает удар по Ирану, но не считает угрозу неминуемой и предпочитает ждать решения Трампа о совместной операции, участие США значительно расширило бы возможности Израиля. «Но сейчас ситуация не такова», – заявил представитель службы безопасности. При одностороннем ударе именно ЦАХАЛ нес бы ответственность за его проведение, защиту от ответных действий Ирана и разведобеспечение боев.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент США Дональд Трамп сообщил о полном финансировании военных действий американской армии против Ирана до конца января 2027 года. Во вторник премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху столкнулся с сопротивлением части израильских силовиков и администрации Трампа планам скорого удара по Ирану. В понедельник Управление разведки Армии обороны Израиля предупредило правительство о риске масштабного конфликта на нескольких фронтах в случае военного удара по Ирану.