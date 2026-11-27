WELT: Найдена переписка Шпрингера и Тэтчер о Европе, СССР и Израиле

Tекст: Игорь Иножарский

В корпоративном архиве издательского дома Axel Springer хранится ранее почти неизвестная переписка основателя концерна Акселя Шпрингера с премьер-министром Британии Маргарет Тэтчер; документы охватывают 1976–1985 годы и касаются Европы, СССР, рыночной экономики и Израиля, пишет WELT.

Оставив пост премьера в ноябре 1990 года, Тэтчер сказала журналистам: «Это были одиннадцать с половиной чудесных лет». Собрание дополняют документы лондонского Фонда Маргарет Тэтчер, которые впервые вводятся в оборот. Первое дошедшее письмо относится к началу 1976 года: Шпрингер писал о выступлении консерватора Джулиана Эймери в Западном Берлине и надеялся приветствовать Тэтчер в разделённом городе. Тэтчер ответила 3 февраля 1976 года, указав на необходимость для политиков и издателей ясно предупреждать общество об угрозе и о действиях ради сохранения свободы.

В конце 1978 года состоялась личная встреча; Шпрингер назвал Тэтчер очень впечатляющей дамой. В 1982 году они встретились за частным ужином у банкира Уолтера Саломона, где присутствовали Фриде Шпрингер и экономист Фридрих Август фон Хайек. Тогда Тэтчер поздравила издателя с 70-летием, а Шпрингер в ответ выразил надежду на скорое мирное решение конфликта из-за Фолклендских островов.

В сентябре 1979 года редакция WELT предложила интервью, которое должен был провести Райнер Барзель; после первоначального отказа Тэтчер согласилась, и беседа вышла 19 марта 1980 года. Последнее письмо датируется 1985 годом: Шпрингер отправил Тэтчер книгу Дерека Принса «Последнее слово о Ближнем Востоке», а она поблагодарила за жест. Аксель Шпрингер умер 22 сентября 1985 года.

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