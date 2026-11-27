МВД Грузии: Полиция Батуми задержала 16 фанатов «Бешикташа» после столкновений

Tекст: Дмитрий Зубарев

Болельщики устроили шествие перед матчем Лиги Европы с израильской командой «Хапоэль Беэр-Шева», во время которого начали бросать в правоохранителей различные предметы, передает РИА «Новости» со ссылкой на МВД Грузии.

В результате насильственных действий со стороны фанатов пострадали три сотрудника полиции, получившие различные травмы. В ведомстве подчеркнули, что болельщики грубо нарушали общественный порядок, выкрикивали оскорбления и не подчинялись законным требованиям властей.

Министерство также опровергло информацию зарубежных СМИ, что применение силы было связано с демонстрацией палестинских флагов. Отмечается, что конфликт начался до появления баннеров.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг матч футбольной Лиги Европы между турецким «Бешикташем» и израильским «Хапоэлем Беэр-Шева» в Батуми прервали из-за столкновений турецких болельщиков с полицией.

Самолет турецкого клуба при заходе на посадку в Грузии перед матчем попал в грозу.