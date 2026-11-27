Tекст: Игорь Иножарский

Швеция возглавила совместную закупку 430 боевых машин пехоты CV90 производства BAE Systems Hägglunds AB вместе с Финляндией, Норвегией, Нидерландами и Литвой. В четверг Финляндия объявила о приобретении 160 таких машин за 2,8 млрд евро (3,1 млрд долларов), пишет Bloomberg.

«Это масштабный проект по укреплению обороны европейского НАТО», – заявил министр обороны Финляндии Антти Хяккянен журналистам в Хельсинки. Министр добавил, что европейские члены НАТО должны проводить значительные совместные закупки для укрепления европейской оборонной промышленности.

Оборонные расходы Европы резко выросли после 2022 года, в прошлом году страны НАТО договорились тратить на оборону 5% ВВП. Ключевой проблемой союзников остается разнообразие техники, но совместные закупки повышают совместимость и снижают издержки.

Командующий Сухопутными войсками Финляндии Паси Вялимяки заявил, что финской армии нужна способность к наземному контрудару, сохраняющая мобильность войск и систем. «Нам нужна эшелонированная оборона на большой территории, чтобы отражать такие удары», – сказал генерал-лейтенант. По его словам, новые машины помогут противостоять массированному огню. Первые БМП поступят в Финляндию в 2030 году, основная часть – в 2032 и 2033 годах. Хяккянен отметил, что новые боевые машины пехоты эффективны в текущих условиях угрозы и обладают противоударными возможностями.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Вооруженные силы Финляндии запланировали приобрести у Швеции новую партию боевых машин пехоты CV90 в рамках совместной европейской программы. В октябре Силы обороны Финляндии объявили о планах запустить в 2028 году производство противопехотных мин и закупить 1 млн таких боеприпасов за 100 млн евро. В августе оборонное ведомство Норвегии подписало соглашение о покупке 20 финских бронетранспортеров Patria 6x6.