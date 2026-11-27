Tекст: Игорь Иножарский

Администрация США в этом году подталкивала Венесуэлу и Ирак к рассмотрению выхода из ОПЕК, а также не позволила Каракасу выплатить ежегодные членские взносы организации, пишет Reuters. Американские чиновники добивались роста добычи и инвестиций в обеих странах и опасались, что квоты ОПЕК ограничат эти планы.

Давление на Венесуэлу оказалось настолько сильным, что наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман вмешался этим летом и убедил Вашингтон не настаивать. Премьер-министр Ирака Али Фалех аль-Заиди поднял вопрос о выходе из организации на заседании правительства после консультаций с американскими чиновниками. Нефтяное министерство Ирака убедило премьера остаться в группе и добиваться более высокой квоты.

После отстранения Николаса Мадуро Вашингтон контролирует доступ Венесуэлы к государственным средствам, а нефтяные доходы Ирака проходят через счет в Федеральном резервном банке Нью-Йорка. «Риск раскола ОПЕК растет», – заявил главный геополитический стратег Alpine Macro Дэн Аламариу.

Госдепартамент подтвердил, что получает запросы на расходование средств от временного правительства Венесуэлы и проверяет их на соответствие списку разрешенных и запрещенных направлений использования. Представитель ведомства допустил, что вопрос о выходе из ОПЕК поднимали чиновники нижнего уровня. Членские взносы ОПЕК делятся между участниками поровну и составляют около 2,8 млн евро.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце августа президент США Дональд Трамп заявил о соглашении с Венесуэлой о доступе к более чем 65 млрд баррелей доказанных нефтяных запасов страны. Экономист Игорь Юшков назвал возможный выход Венесуэлы из ОПЕК невыгодным для Каракаса. В августе США вели переговоры с временным правительством Венесуэлы о приобретении доли в нефтяных ресурсах страны.