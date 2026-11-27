Observador: В Португалии задержали подозреваемых в похищении россиянина

Tекст: Дмитрий Зубарев

В Португалии и Испании задержали пятерых предполагаемых участников транснациональной преступной группировки, которых подозревают в похищении 32-летнего гражданина России, передает ТАСС со ссылкой на газету Observador.

Операция правоохранительных органов прошла в два этапа. Сначала были арестованы двое россиян и один гражданин Литвы. Позже на территории Испании задержали еще двоих граждан России.

Похищение произошло в Лиссабоне в сентябре 2025 года. Мужчина пропал после встречи, организованной под предлогом завершения сделки с криптовалютными активами. Полиция пока не установила его местонахождение.

Пропавшим является дизайнер Михаил Гордеев, отмечает издание со ссылкой на агентство Lusa. Следствие допускает, что подозреваемые могли убить россиянина.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее посольство России в Португалии сообщило о возможном пребывании граждан России на фуникулере в Лиссабоне.

Российские дипломаты проверяли информацию о наличии россиян среди погибших и пострадавших при сходе фуникулера с рельсов.

Также министр внутренних дел Филиппин Хуанито Ремулла заявил о привлечении задержанного российского блогера Виталия Здоровецкого к уголовной ответственности.