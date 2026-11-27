Tекст: Алексей Дегтярёв

Врачи борются за жизнь подростка в Иланской районной больнице и женщины в Канской межрайонной больнице, указал глава региона в Max.

Губернатор поручил при необходимости подключить санитарную авиацию для эвакуации пострадавших в краевые медицинские учреждения.

Помощь пострадавшим в ДТП с рейсовым пассажирским автобусом и грузовыми автомобилями на федеральной трассе Р-255 взята на контроль Минздравом Красноярского края.

На автотранспортном предприятии, которому принадлежит автобус, проводятся проверки. Правительству края поручено оперативно принять решения о выделении финансовой помощи пострадавшим и семьям погибших.

«Выражаю искренние соболезнования семьям, потерявшим в этой аварии своих близких», – заявил Котюков.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу жертвами аварии с автобусом и грузовиками в Красноярском крае стали три женщины и 16-летний подросток.

Число пострадавших в результате столкновения рейсового автобуса с грузовиками выросло до 13 человек.

На участке федеральной трассы «Сибирь» вблизи города Иланский ввели реверсивное движение.