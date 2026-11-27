Замглавы Минобороны Фрадков: В России ввели в строй 12 военных госпиталей

Tекст: Дмитрий Зубарев

«Только за последние пару лет введены в строй 12 современных больших высокотехнологичных военных госпиталей. Это порядка двух тысяч койко-мест», – заявил Фрадков в интервью «Вестям».

По его словам, вопросы жилищного обеспечения и строительства многоквартирных домов находятся на особом контроле ведомства.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее уволенным по здоровью российским военнослужащим разрешили лечиться в госпиталях Минобороны.

Также член генсовета партии, замгендиректора ВГТРК, военкор, Герой России Евгений Поддубный сообщил о формировании масштабной системы поддержки ветеранов специальной военной операции.

Кроме того, российские военные медики разработали сеть подземных госпиталей в зоне СВО.