Yonhap: В Южной Корее около границы задержали северокорейскую перебежчицу

Tекст: Дмитрий Зубарев

Инцидент произошел в пограничном уезде Чхорвон. Нарушительница пересекла линию контроля, ограничивающую перемещение гражданских лиц, и направлялась на север, передает ТАСС со ссылкой на агентство Yonhap.

От места задержания до участка границы с колючей проволокой оставалось около 200 метров. Военные передали женщину полиции для допроса.

Выяснилось, что задержанная не проживает в указанном уезде. Правоохранительные органы устанавливают, как она смогла попасть на закрытую территорию, для нахождения на которой требуется специальное разрешение.

Кроме того, в пятницу власти Республики Корея позволили вернуться на родину шести членам экипажа северокорейского рыболовецкого судна, обнаруженного дрейфующим в Японском море в начале ноября. Моряки пересекли северную разграничительную линию, где их ожидало другое судно КНДР.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в Южной Корее задержали женщину за незаконное проникновение в закрытую зону на границе с КНДР.

Также военные Республики Корея открыли предупредительный огонь по пересекшему морскую границу северокорейскому торговому судну.

Кроме того, южнокорейские военные сообщили о задержании перебежчика на сухопутной границе между странами.