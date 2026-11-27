Водолацкий: Страны Прибалтики пытаются унизить русских закрытием границ

Tекст: Дмитрий Зубарев

«От Прибалтийских стран сегодня исходит больше всего различных агрессивных предложений в отношении России. Они считают, что, постоянно унижая русских, проживающих в Прибалтике, они добьются каких-то результатов. То, что происходит, – это ущемление прав человека», – приводит слова Водолацкого ТАСС.

Депутат подчеркнул, что подобные действия необходимы властям Эстонии, Латвии и Литвы для укрепления своего авторитета среди западных стран, придерживающихся русофобских взглядов.

Ранее премьер-министр Эстонии Кристен Михал сообщил о решении правительства закрыть все контрольно-пропускные пункты на границе с Россией с 1 декабря. Министр иностранных дел республики Маргус Цахкна добавил, что Таллин уже уведомил об этом шаге Финляндию, Латвию и Литву.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала закрытие оставшихся пунктов пропуска на границе болезненным ударом по самой Эстонии.

В тот же день правительство республики отказалось продлевать часы работы пограничных пунктов до полного закрытия границы с Россией.

В среду премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс осудил власти Эстонии за поспешное принятие решения о закрытии границы в предвыборный период.