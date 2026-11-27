El Observador CR: Суд Коста-Рики запретил высылать спецдокладчика ООН Альбанезе

Tекст: Дмитрий Зубарев

Инстанция постановила временно запретить высылку спецдокладчика до вынесения решения по поданному в ее защиту ходатайству и обязала руководство миграционной службы в течение 24 часов представить отчет об обстоятельствах инцидента, передает ТАСС со ссылкой на портал El Observador CR.

В четверг Франческа Альбанезе прибыла в Коста-Рику из Франции по приглашению местного университета, однако главное управление по делам миграции отказалось выпустить ее из аэропорта. Ведомство поручило авиакомпании организовать вылет сотрудницы ООН из страны, сославшись на соображения национальной безопасности.

Ректорат Университета Коста-Рики, где Альбанезе должны были присвоить звание почетного доктора, назвал отказ во въезде исключительно серьезным событием и потребовал разъяснений. «Ты узнаешь лицо империи в тот день, когда задеваешь ее нервы или переступаешь ее границы», – написала Альбанезе в социальных сетях.

Франческа Альбанезе занимает пост спецдокладчика ООН по вопросу о положении в области прав человека на палестинских территориях с 2022 года. В связи с ее заявлениями о действиях Израиля в секторе Газа еврейское государство запретило юристу въезд в страну, а администрация Дональда Трампа в 2025 году ввела против нее санкции.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее суд в Эстонии отказался освободить условно-досрочно отбывающего наказание за военные преступления бывшего президента Республики Сербская Краина Милана Мартича.

Также власти Марокко выслали представителей испанской прессы из приграничного города Фнидек.

Кроме того, министр обороны Испании Маргарита Роблес Фернандес пообещала отправить пробравшихся на территорию анклава Сеута нелегалов обратно в Марокко.