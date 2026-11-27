ТАСС: Из-за шторма на востоке США отменили и задержали почти 3 тыс. авиарейсов

Tекст: Дмитрий Зубарев

По информации портала, в четверг, 26 ноября, в Соединенных Штатах 2462 рейса были задержаны, еще 459 – отменены, передает ТАСС.

Непогода пришлась на День благодарения, который является одним из самых загруженных дней для авиаперевозок в стране.

Ранее в Нью-Йорке и штате Нью-Джерси был объявлен режим ЧС из-за ожидаемых ливней и сильного ветра.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг на востоке США более 600 тыс. потребителей остались без электричества из-за шторма.

В тот же день телеканал NBC сообщил об отмене свыше 350 авиарейсов и задержке более 400.

Компания Macy's перенесла традиционный парад в День благодарения в Нью-Йорке впервые за всю историю мероприятия из-за надвигающегося шторма.