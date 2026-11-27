Фанаты «Бешикташа» устроили погром в Батуми и объявили город турецким

Болельщики «Бешикташа» назвали Батуми городом Турции

Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

В частности, сообщается, что группа болельщиков в центре города развернула баннер с надписью «82 Батуми», намекая на то, что Аджария является 82-й провинцией Турции.

На опубликованных кадрах видно, как уже по пути на стадион группы турецких болельщиков громят инфраструктуру Батуми, используя палки и камни и не подчиняясь требованиям полиции.

Батумцы в социальных сетях пишут, что «болельщики открыто заявляли, что приехали в свой, турецкий город», и «называли себя воинами».

Инциденты продолжались уже во время игры, которую ненадолго пришлось прервать в первом тайме. На трибунах полицейские были вынуждены применить по отношению к агрессивным болельщикам слезоточивый газ. Болельщики «Бешикташа» вырывали сиденья и бросали их в полицейских, дрались со стражами порядка. Для деэскалации пришлось направить на стадион спецназ.

Отдельно обсуждается вопрос использования болельщиками турецкого клуба палестинских флагов. Представители властей Турции и «Бешикташа» утверждают, что именно из-за них началось противостояние с грузинской полицией, которая не допускала разворачивать знамена. В какой-то момент один из болельщиков передал флаг Палестины турецкому футболисту на поле, и тот повесил его на щит рядом с газоном. Однако МВД Грузии, сообщившее о задержании 16 болельщиков и о трех пострадавших полицейских, категорически отвергло, что причиной столкновения стали палестинские флаги.

В заявлении МВД Грузии сказано, что противостояние было начато еще до игры из-за «насильственных действий» болельщиков «Бешикташа».

МВД также подчеркивает, что «на территории Грузии подчинение грузинским законам обязательно для всех лиц, вне зависимости от национальности или гражданства».

МВД Грузии сообщило, что «часть болельщиков уже во время марша на стадион выделялась агрессивными действиями».

Турецкие фанаты, по данным МВД, «нарушали общественный порядок, нецензурно кричали и бросали различные предметы в полицию, а также вступали со стражами порядка в физическое противостояние».

Грузинские СМИ распространяют комментарии официальных лиц Турции, которые поддерживают болельщиков «Бешикташа» и критикуют грузинскую сторону за «непропорциональную силу».

Сообщается, что именно так трактуют происходившее звонившие своим коллегам в Грузию министры иностранных и внутренних дел Турции. В Анкаре также заявляют, что будут защищать своих граждан, где бы это ни потребовалось.

Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу турецкого клуба.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу полиция задержала 16 болельщиков «Бешикташа» после агрессивных действий и противостояния со стражами порядка.

Матч Лиги Европы между «Бешикташем» и «Хапоэлем Беэр-Шева» в Батуми прервали на 26-й минуте из-за столкновений турецких болельщиков с полицией.

Молния ударила в самолет «Бешикташа» при заходе на посадку в Батуми.