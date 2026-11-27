В парламент Канады внесли петицию об объявлении посла США персоной нон грата

Tекст: Дмитрий Зубарев

Требование об отзыве посла США внесла депутат от Партии «зеленых» Элизабет Мэй. В петиции подчеркивается, что Хукстра «неоднократно делал публичные заявления, подрывающие дипломатические отношения» двух стран, передает ТАСС.

В частности, отмечается, что посол вмешивался во внутреннюю политику Канады и контактировал с действующими сепаратистскими движениями. Кроме того, Хукстра поддерживал заявления американского президента Дональда Трампа о намерении превратить Канаду в «51-й штат».

Канадское правительство обязано официально ответить на петицию, однако выполнять изложенные в ней требования не обязано.

Ранее Трамп неоднократно призывал Канаду войти в состав США, а канадского премьера Марка Карни называл губернатором. Оттава отвергала возможность присоединения к соседнему государству. В сентябре Карни сообщил The New York Times о подготовке к возможному военному вторжению со стороны США, назвав при этом между странами «торговую войну».

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее премьер-министр Канады Марк Карни заявил об отсутствии у Оттавы намерений вмешиваться в выборы в американский Конгресс.

Также Вашингтон рассматривал возможность введения дополнительных пошлин на канадские товары в ответ на торговые меры Оттавы.

Кроме того, обращение с требованием объявить посла США Пита Хукстру персоной нон грата преодолело порог для рассмотрения канадским парламентом.