Tекст: Алексей Дегтярёв

Енотовидная собака поселилась рядом с кордоном государственных инспекторов на мысе Островок Фальшивый. Ежедневно животное появляется у кордона и ведет себя свободно, не обращая внимания на инспекторов и туристов, рассказал нацпарк в Max.

Четвероногий сторож взял на себя охрану продовольственных запасов сотрудников от мышевидных грызунов, которые входят в рацион енотовидной собаки. Припасы в жестяных банках зверь не трогает: енотовидные собаки всеядны и предпочитают ловить мелких грызунов.

На кордон также заходят косули, пятнистые и водяные олени. Копытных привлекает зеленая, не сгоревшая трава, сохранившаяся только на южных склонах мыса благодаря охране заповедной территории.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце специалисты приступили к очередному этапу переселения дальневосточных леопардов из национального парка «Земля леопарда» в Уссурийский заповедник.

Жители жилого комплекса в Коммунарке заметили на территории района молодого лося.

В начале прошлого месяца дикий медведь вышел к посетителям люксового ресторана на Красной Поляне и отправился искать еду в мусорных баках.