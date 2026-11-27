Tекст: Антон Антонов

Многочисленные стаи обезьян бродят по территории Тадж-Махала, в основном собираясь у восточных, западных и Королевских ворот комплекса, сообщает NDTV.

Животные стали источником растущего беспокойства: как индийские, так и иностранные туристы подвергаются риску нападения. В прошлом уже фиксировались случаи укусов. Попытки властей изгнать обезьян оказались безуспешными.

Отмечается, что проблема усугубляется плохой координацией между ведомствами, ответственными за содержание памятника. Свободно гуляющие агрессивные обезьяны ставят под угрозу безопасность миллионов посетителей объекта ЮНЕСКО и вызывают вопросы к качеству управления одной из главных достопримечательностей Индии, говорится в сообщении.

В сентябре двое туристов, включая 83-летнего гостя из Бразилии, были госпитализированы после укусов обезьян во время посещения комплекса.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2024 году Тадж-Махал пострадал от проливных дождей.

В 2020 году в Индии отменили открытие Тадж-Махала из-за коронавируса.