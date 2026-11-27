Tекст: Алексей Дегтярёв

Мужчина два года не мог полноценно питаться и потерял 20 кг, министр в Max.

Пациент жаловался на «ком» в горле, мешавший глотать. Во время гастроскопии медики обнаружили дивертикул Ценкера размером 7 на 8 см – редкую патологию пищеварительного тракта. Образование возникло в месте перехода глотки в пищевод и работало как «карман», в котором задерживалась еда. Это не только мешало питанию, но и создавало опасность: пища могла попасть в дыхательные пути.

Лечение провели в три этапа. Сначала пациенту установили гастростому для доставки питательных веществ напрямую в желудок. Затем врач-эндоскопист Илья Савостьянов с помощью гибкого эндоскопа провел бесшовную малоинвазивную операцию через пищевод и устранил общую перегородку между пищеводом и дивертикулом. После этого гастростому убрали, и мужчина смог нормально питаться. Сейчас пациент выписан и набирает потерянные килограммы.

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