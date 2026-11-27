Жителей Калифорнии предупредили об угрозе ядовитых морских змей из-за Эль-Ниньо

Tекст: Дмитрий Зубарев

На пляже Болса-Чика в округе Ориндж была обнаружена редкая двухцветная желто-черная морская змея, передает РИА «Новости». Сотрудники департамента установили, что это ядовитая двухцветная пеламида. Она находилась в летаргическом состоянии и вряд ли выживет.

Власти штата призывают жителей быть бдительными и не приближаться к подобным существам, несмотря на то, что на суше они обычно живут не более 24 часов.

Департамент отмечает, что из-за повышения температуры поверхности моря в ходе Эль-Ниньо на калифорнийском побережье могут появиться и другие неожиданные морские обитатели. Ранее в Калифорнии было зарегистрировано всего восемь случаев появления желтобрюхих морских змей, и почти всех их выбросило на берег во время Эль-Ниньо.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее на пляж в австралийском городе Иден выбросило тысячи ядовитых морских моллюсков.

Также телеканал Fox Weather сообщил о возможном нашествии акул в Калифорнии из-за метеоявления Эль-Ниньо.

Кроме того, в Австралии предрекли повышенный риск природных пожаров и засухи на фоне возможного формирования сверхмощного Эль-Ниньо.