Трамп обсудил с генсеком НАТО размещение войск США в Европе

Tекст: Дмитрий Зубарев

«Мы подробно это обсуждали», – заявил Трамп журналистам в своей резиденции Мар-а-Лаго во Флориде, передает РИА «Новости».

Встреча американского лидера с генсеком НАТО состоялась в среду вечером. В совместном заявлении стороны упомянули обсуждение конфликта на Украине, ситуации вокруг Ирана, итогов саммитов альянса в Гааге и Анкаре и вопросов наращивания оборонных расходов.

Ранее издание Rapporteur со ссылкой на дипломатов НАТО сообщило, что США перенесли на следующий год объявление итогов пересмотра численности и дислокации войск в Европе. Целью пересмотра называлось сокращение военного присутствия на фоне усилий администрации Трампа, направленных на то, чтобы европейские союзники взяли на себя большую ответственность за оборону континента.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Трамп в одностороннем порядке изменил совместное с Рютте заявление по Украине.

В четверг политики назвали состоявшуюся встречу в Мар-а-Лаго очень продуктивной.

Союзники по НАТО ожидали отсрочки решения о сокращении американских войск в Европе.