Tекст: Антон Антонов

На пресс-конференции по итогам саммита ЕС в Брюсселе журналист спросил председателя Еврокомиссии, насколько большой ошибкой было создание NextGenerationEU и как ЕС планирует ограничить долговую нагрузку и растущие расходы на проценты, которые могут оказаться тяжелее будущих инвестиций в оборону и поддержку Украины, передает РИА «Новости».

Фон дер Ляйен отвергла критику, назвав программу «большим успехом», который «позволил избежать резкого экономического спада и затяжного восстановления после пандемии». При этом Фон дер Ляйен признала необходимость погашения задолженности с процентами, заявив, что вопрос предстоит решить при подготовке нового многолетнего бюджета ЕС.

Председатель Евросовета Антониу Кошта напомнил, что при утверждении программы предполагалось погашать задолженность за счет новых собственных доходов ЕС, включая цифровой сбор и механизм углеродной корректировки (CBAM). По словам Кошты, по CBAM в Совете ЕС существует широкое согласие, но единогласия пока нет, а работа над цифровым сбором продолжается.

Обсуждение состоялось на фоне непримиримых разногласий государств ЕС по проекту многолетнего бюджета на 2028–2034 годы. Соглашение по проекту на саммите достигнуто не было.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг лидеры стран ЕС провалили переговоры по бюджету на 2028–2034 годы на саммите в Брюсселе.

Еврокомиссии предстоит обработать и перечислить около 90 млрд евро в рамках фонда NextGenerationEU до конца декабря. Счетная палата ЕС предупредила о риске мошенничества со средствами фонда.

