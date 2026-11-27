Минпросвещения рекомендовало провести последние звонки в школах 26 мая

Tекст: Антон Антонов

«В этом учебном году мы рекомендуем проводить последние звонки 26 мая: это даст школьникам по всей стране равные условия и необходимое время, чтобы настроиться на предстоящие итоговые экзамены», – сказал Кравцов.

В программу торжественных мероприятий предлагается включить церемонии поднятия Государственного флага и исполнения Государственного гимна России, чествование представителей многодетных и многопоколенных семей, а также выступления родителей учащихся, в том числе удостоенных государственных наград, и участников специальной военной операции, передает РИА «Новости».

Перед регионами поставлена задача строгого соблюдения всех требований комплексной безопасности при подготовке к последним звонкам. Отдельное внимание рекомендовано уделить обеспечению доступной среды для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Минпросвещения разъяснило сохранение льгот для победителей и призеров Всероссийской олимпиады школьников при поступлении в вузы.

В прошлом месяце Министерство науки и высшего образования заявило о планах учитывать результаты школьных олимпиад при поступлении в вузы исключительно для старшеклассников.

