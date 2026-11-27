Tекст: Антон Антонов

«Разгневанные» сторонники жесткой экономии покинули встречу с Коштой», – пишет Politico.

Переговоры лидеров стран Евросоюза зашли в тупик вечером, когда представители Дании, Германии, Нидерландов, Австрии, Финляндии, Швеции и Бельгии выразили протест против хода дискуссий. Политики, выступающие за сокращение европейского бюджета, в знак протеста отказались участвовать в заседаниях.

По словам одного из европейских дипломатов, лидеры государств были в ярости.

Издание подчеркивает, что этот демарш стал отражением растущей враждебности между странами ЕС, стороны также используют подобные жесткие тактики для того, чтобы добиться уступок от оппонентов.

Из-за провала переговоров европейские политики решили не возвращаться на второй день консультаций, как это планировалось изначально.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Кошта заявил об отсутствии соглашения между европейскими лидерами по долгосрочному бюджету на 2028–2034 годы.

Канцлер Германии Фридрих Мерц сообщил об отмене второго дня саммита по многолетнему финансовому плану.