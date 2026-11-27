Tекст: Антон Антонов

«Главным вопросом нашей повестки дня стало обсуждение долгосрочного бюджета Европейского союза на 2028–2034 годы. … Мы рассчитывали на интересную дискуссию, и она действительно состоялась как на пленарном заседании, так и в различных рабочих группах. Однако достичь соглашения нам не удалось», – заявил Кошта на пресс-конференции.

Некоторые государства-члены выступили за дальнейшее сокращение общего объема бюджета, однако большинство возразило против дополнительных урезаний, а часть стран предложила восстановить ранее сокращенное финансирование, особенно в сфере политики сплочения, передает РИА «Новости».

Глава Евросовета сообщил, что подавляющее большинство государств выступило против сокращения финансирования сельского хозяйства и политики сплочения. Работа над новыми источниками доходов бюджета Евросоюза будет продолжена.

Кошта напомнил, что для утверждения нового многолетнего бюджета требуется единогласие всех государств ЕС, а окончательного соглашения необходимо достичь до конца 2026 года, чтобы обеспечить начало финансирования с 1 января 2028 года.

Переговоры Кошта назвал необходимым этапом бюджетного процесса, а стремление национальных лидеров защищать интересы своих стран – вполне естественным.

Как писала газета ВЗГЛЯД, канцлер Германии Фридрих Мерц сообщил об отмене второго дня саммита Евросоюза по многолетнему финансовому плану из-за сильных разногласий между странами.

Les Echos со ссылкой на заявления президента Франции Эммануэля Макрона сообщает, что переговоры о бюджете Евросоюза возобновятся только во второй половине 2027 года при отсутствии соглашения до конца декабря.