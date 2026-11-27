Tекст: Антон Антонов

Инцидент произошел в арендованном через сервис Airbnb доме, где проходила пижамная вечеринка по случаю 15-летия девушки. На мероприятии находились более 50 человек, большинство из которых были несовершеннолетними, пишет News4JAX.

Жертвой перестрелки оказался 18-летний юноша – член банды с десятками криминальных эпизодов. По словам шерифа, именно он открыл огонь первым, после чего неизвестный начал стрелять в ответ.

Среди раненых оказалась 15-летняя девушка, которую госпитализировали в критическом состоянии. Еще пятеро молодых людей в возрасте от 16 до 21 года получили ранения рук и ног, их жизням ничего не угрожает. Мать именинницы была задержана на месте происшествия за вмешательство в работу полиции.

Правоохранительные органы предупредили платформу Airbnb и местную управляющую компанию о возможной юридической ответственности за сдачу жилья несовершеннолетним.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье в результате перестрелки на вечеринке в Огайо погибли три человека.

При стрельбе в центре Вашингтона пострадали четыре человека.

