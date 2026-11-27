Конюхов вернулся в Антарктиду на одиночную исследовательскую станцию

Tекст: Антон Антонов

«В ноябре 2026 года Федор Конюхов вернулся в Антарктиду, чтобы продолжить научные исследования в формате одиночной исследовательской станции», – говорится в сообщении экспедиционного штаба.

В прошлом антарктическом сезоне Конюхов в течение 111 дней работал на этом острове в рамках первой в мире одиночной исследовательской станции. Нынешняя экспедиция продолжает научную программу Института океанологии имени Ширшова РАН и посвящена изучению распространения микропластика в труднодоступных регионах планеты, а также регистрации сейсмической активности островов, передает РИА «Новости».

Экспедиция высадилась на острове 20 ноября, сейчас Конюхов и команда занимаются сборкой жилого модуля станции. Модуль представляет собой разборную конструкцию площадью 22 квадратных метра, рассчитанную на эксплуатацию в условиях сильных ветров, и соответствует экологическим требованиям Договора об Антарктике.

Экспедиция добралась до острова морем из аргентинского города Ушуайя через пролив Дрейка. Логистическую поддержку обеспечивает российская компания RUSARC, предоставившая парусно-моторный флот для доставки путешественника и команды. Новый проект продолжает серию полярных исследований Конюхова, ранее проводившего экспедиции в формате одиночной дрейфующей станции в районе Северного полюса в 2021 и 2024 годах.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае путешественник Конюхов заявил о планах возведения православной часовни на станции «Смоленская» в Антарктиде и храма в перспективе.

В марте посол России в Аргентине Дмитрий Феоктистов сообщил об оставшемся на острове Смоленск православном кресте после экспедиции Конюхова.