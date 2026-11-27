Спецпред Грузии заявил о «неприятных сюрпризах» на переговорах с Россией

Грузия заявила о планах России ввести санкции против еще двух компаний

Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

В интервью телекомпании «Имеди» грузинский спецпред заявил, что ожидал немедленной отмены введенных Россией ранее санкций против семи грузинских компаний, поставляющих вино на российский рынок, а его уведомили о планах рестрикций против еще двух компаний.

«Я рассчитывал, что тут же будут сняты санкции и ограничения, а вместо этого господин Галузин уведомил меня о планах санкционировать еще две грузинские компании», – сказал он.

По словам Георгия Зурабашвили, при этом «российская сторона не предоставила фактов, которые бы подтверждали обвинения в адрес грузинских компаний по качеству продукции, финансовой поддержке ими Украины или антироссийской пропаганды».

Спецпред премьер-министра Грузии назвал «главным и принципиальным» вопрос возвращения грузинского вина в Россию, поэтому во время переговоров говорил о его высоком качестве.

«Абсолютно не соответствуют действительности сведения, что санкционированные Россией грузинские компании направляют финансы на Украину или заняты антироссийской пропагандой», – сказал он, признав, что был «изумлен и ошеломлен» новостью о планах санкционировать еще две компании из Грузии.

Ранее в среду глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что Москва заинтересована в выстраивании прагматичных связей с Тбилиси, а основой для улучшения двустороннего взаимодействия стал возобновленный прямой диалог.

«Мы заинтересованы в нормализации отношений с Грузией», – заявил руководитель российского внешнеполитического ведомства по итогам совместного заседания коллегий МИД России и Белоруссии в Гомеле.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров сообщил о заинтересованности Москвы в выстраивании прагматичных связей с Тбилиси. Он подчеркнул, что возобновленный прямой диалог стал основой для улучшения двустороннего взаимодействия.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье Москва и Тбилиси договорились о поэтапном налаживании связей в нескольких сферах.

Ранее Россия и Грузия выразили готовность продолжить диалог для достижения конкретных результатов.

Также Грузия выразила надежду на отмену ограничений на ввоз вина в Россию.