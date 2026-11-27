Tекст: Антон Антонов

«Франция приложит все усилия для достижения соглашения», – заявил Макрон.

По его словам, Франция отводит время до конца года для поиска компромисса по европейскому финансовому документу. В противном случае обсуждение придется отложить, пишет Les Echos.

Отсрочка грозит возникновением переходного периода без проголосованного бюджета. В такой ситуации ЕС продолжит руководствоваться частью положений предыдущего финансового плана.

Как писала газета ВЗГЛЯД, канцлер Германии Фридрих Мерц сообщил об отмене второго дня саммита Евросоюза по многолетнему финансовому плану из-за разногласий между странами.

Макрон допустил прекращение участия Парижа в переговорах о бюджете ЕС при отсутствии соглашения до конца года.