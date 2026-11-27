Маск: Передачи детям в США акций SpaceX начнется в следующем месяце

Tекст: Антон Антонов

Маск в X сообщил, что акция от компании будет передана в следующем месяце, а акция лично от него – после истечения срока запрета на продажу в июне 2027 года.



Маск добавил, что, если SpaceX удастся сделать жизнь многопланетной и использовать хотя бы миллионную часть энергии Солнца, компания будет стоить в миллион раз больше текущей мировой экономики.

«Это, очевидно, абсурдно сложные цели, но путь к их достижению есть. Я рекомендую держать», – заключил он.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Маск пообещал подарить каждому ребенку в США по две акции SpaceX.

В прошлом месяце предприниматель заявил о намерении передать детям по одной из своих акций компании.