Tекст: Антон Антонов

Суд удовлетворил ходатайство прокуратуры и назначил медиаменеджеру меру пресечения в виде содержания под стражей, пишет N1.

Следствие полагает, что журналист в течение длительного времени вызывал панику в обществе своими заявлениями в телеэфире. Кроме того, его подозревают в публикации секретных документов и нападках на прокурора.

«Мы обязательно будем обжаловать решение», – заявил адвокат Борис Богданович. Он добавил, что защита пока изучает постановление суда, а сам обвиняемый уже направляется в Центральную тюрьму Белграда.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце участники протестов в Сербии после проникновения в студию телеканала TV Informer вступили в конфликт с Вучичевичем.

В октябре Сербская прогрессивная партия во главе с Александром Вучичем проиграла парламентские выборы в стране.