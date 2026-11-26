Tекст: Антон Антонов

«На данном этапе в адрес представительства продолжают поступать обращения от соотечественников с просьбой помочь им выехать из анклава. Оперативно оказываем им содействие в этом вопросе, включая получение необходимых согласований от властей Израиля и Иордании. По состоянию на 26 ноября 2026 года прорабатываем вопрос о выходе из анклава трех соотечественников», – приводит слова Овсянниковой РИА «Новости».

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник представительство России при Палестинской национальной администрации подтвердило гибель российского гражданина, работавшего хирургом, при авиаударе Израиля по больнице в секторе Газа.

В начале месяца официальный представитель МИД Мария Захарова призвала Израиль принять срочные меры для недопущения дальнейшей деградации гуманитарной ситуации в секторе Газа.

В октябре 2025 года Захарова сообщила о вывозе из сектора Газа 15 граждан России и 32 палестинцев – ближайших родственников россиян.