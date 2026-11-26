О кибератаке объявило руководство агентства во внутреннем сообщении. Платформа AFP Forum была временно сделана недоступной для пользователей, пишет Le Monde.
«Проводится анализ при поддержке внешних экспертов. На данном этапе у нас нет информации о личности лиц, совершивших эту атаку», – говорится в сообщении.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине месяца японский институт Riken сообщил о несанкционированном доступе к операционной системе флагманского суперкомпьютера страны Fugaku.
В прошлом месяце сайт французской партии «Республиканцы» подвергся хакерской атаке.
Спецслужбы ФРГ начали расследование кибератак на холодильные установки в немецких супермаркетах.