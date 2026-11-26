Tекст: Антон Антонов

Лауреат премии Талии Марта Дроттнерова скончалась в среду в Праге, передает CTK.

Дроттнерова родилась 26 августа 1941 года. Танцевальное образование она получила в Остраве, а в 20 лет победила на международном балетном конкурсе в Рио-де-Жанейро. Значительное влияние на профессиональное развитие артистки оказала стажировка в Москве, где она работала с выдающимися представителями русской балетной школы, в том числе с педагогом Елизаветой Гердт.

В 1962 году балерина выступила на сцене Большого театра в Москве, исполнив партию Марии в балете «Бахчисарайский фонтан». В последующие годы Дроттнерова гастролировала в странах Европы и на Кубе, а также выступала с французским коллективом Les Grands Ballets classiques de France. Долгие годы она исполняла ведущие партии в Национальном театре Праги, а после завершения сценической карьеры в 1991 году преподавала и занималась хореографией.

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