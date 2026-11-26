Tекст: Антон Антонов

«С 2020 года инвестиции в проекты, реализуемые в Арктической зоне РФ с господдержкой, выросли в девять раз и достигли 2,8 трлн рублей», – сказал Чекунков, комментируя новую Стратегию развития Арктической зоны России.

Арктика обеспечивает более 10% российского экспорта и более 6% ВВП России, сообщил министр. По словам главы Минвостокразвития, значение Арктики для экономики растет за счет добычи ресурсов, развития переработки, промышленности и транспортной инфраструктуры, передает ТАСС.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг президент России Владимир Путин утвердил стратегию развития Арктической зоны, предполагающую создание около 200 тыс. новых рабочих мест к 2035 году.

В стратегии указали на риск превращения Арктики в театр военных действий из-за наращивания военного присутствия НАТО на севере.

Качество среды для жизни в опорных населенных пунктах Арктики должно вырасти на 60% к 2036 году.