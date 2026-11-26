МИД: Эстония сделала противоречивые заявления из-за страха перед Россией

Tекст: Вера Басилая

«Эстонские власти и хотят вроде бы эскалировать, и очень сильно боятся. Поэтому они понимают, что есть какой-то определенный предел. Но когда этот предел возникнет, никто не знает. Поэтому в Таллине делают иногда противоречивые заявления. Шаг вперед, шаг назад», – цитирует Скачкова РИА «Новости».

Дипломат отметил, что в случае попыток эскалации, в том числе на море, Россия способна показать зубы, после чего в Эстонии начинают все прекрасно понимать.

В связи с этим он добавил, что эстонцы должны проявлять сдержанность, если у них осталось чувство самосохранения и разум.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о намерении Москвы принять политико-дипломатические меры для защиты российских интересов при закрытии эстонских контрольно-пропускных пунктов.

Эстонский президент Юлле Мадизе призвала правительство страны сохранить возможность пересечения границы с Россией по объективным причинам.

Правительство Эстонии отказалось продлевать часы работы пограничных пунктов до их полного закрытия.

В среду премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс раскритиковал власти Эстонии за поспешное принятие решения о закрытии границы с Россией в предвыборный период.