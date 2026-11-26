Токаев: Критическое мышление невозможно развить без чтения книг

Tекст: Антон Антонов

«Его невозможно приобрести, нажимая кнопки. Все это можно приобрести путем чтения, все-таки чтение еще никто не отменял», – сказал он, общаясь с молодыми талантами в сфере искусственного интеллекта в Москве на полях международной конференции Сбербанка «Путешествие в мир искусственного интеллекта» (AI Journey 2026).



Токаев привел пример эксперимента, в котором чат-бот ChatGPT выдал краткое изложение «Войны и мира» на 25 страницах, а остальное, по мнению ИИ, якобы не важно. Такой ответ чат-бота президент Казахстана назвал «опасным упрощением», передает ТАСС.

«Мне говорят: «Ну что вы, в эпоху искусственного интеллекта читать «Войну и мир» [Льва Толстого] или «Вешние воды» [Ивана] Тургенева, или пьесы [Антона] Чехова – это вчерашний день, непонятно совершенно». А я утверждаю обратное», – сказал он.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Токаев заявил о необходимости строить в стране библиотеки вместо мечетей.

Он призвал соотечественников развивать технологии искусственного интеллекта вместе с российскими партнерами.