Михаил Мишустин подписал распоряжение о назначении Ахмеда Азимова торговым представителем Российской Федерации в Королевстве Саудовская Аравия. Соответствующий документ опубликован на сайте официального опубликования правовых актов.
«Назначить Азизова Ахмеда Сахратулаевича торговым представителем Российской Федерации в Королевстве Саудовская Аравия», – говорится в документе.
Другим распоряжением премьер-министр освободил от этой должности Станислава Янковца по его собственной просьбе.
Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе председатель правительства Михаил Мишустин освободил Сергея Аврамова от должности торгового представителя России в Швейцарии.
В сентябре президент Владимир Путин подписал указ об освобождении Сергея Козлова от должности посла в Саудовской Аравии.