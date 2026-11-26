Прощание с актером Бангисом Счастливым назначили на 28 ноября в Петербурге

Tекст: Ольга Иванова

Прощание пройдет 28 ноября в 12:00 в похоронном доме «Память бесконечна», передает РИА «Новости».

Бангис Счастливый скончался в понедельник на 63-м году жизни из-за онкологического заболевания желудка.

Актер родился 6 октября 1964 года. Позже он сменил имя на Амара Бангура II. Наибольшую известность ему принесли роли в фильме «Цирк сгорел, и клоуны разбежались» и сериалах «Улицы разбитых фонарей», «Убойная сила» и «Ниро Вульф и Арчи Гудвин». Он также занимался музыкой и литературой.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг актер и писатель Бангис Счастливый ушел из жизни.

В начале ноября стало известно о смерти актера Ивана Скицана в возрасте 39 лет.