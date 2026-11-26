Tекст: Денис Тельманов

В четверг завершился групповой этап пути РПЛ. В 1/8 финала московские «Спартак» и ЦСКА сыграют в столичном дерби, а петербургский «Зенит» встретится с московским «Динамо». «Оренбург» сыграет с «Ростовом», «Краснодар» – с самарскими «Крыльями Советов», передает РИА «Новости».

В 1/8 финала пути регионов казанский «Рубин» на выезде сыграет с ульяновской «Волгой», калининградская «Балтика» – с «Волной» из Нижегородской области. «СКА-Хабаровск» примет тольяттинский «Акрон», а «Нижний Новгород» – воронежский «Факел».

Первые матчи 1/8 финала пути РПЛ пройдут 1–3 марта 2027 года, ответные встречи и игры первого этапа 1/8 финала пути регионов – 16–18 марта. Команды, уступившие по сумме двух встреч в пути РПЛ, продолжат выступление на втором этапе 1/8 финала пути регионов. Действующим обладателем Кубка России является московский «Спартак».

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду «Краснодар» одержал победу над грозненским «Ахматом» и обеспечил себе место в 1/8 финала турнира.

Во вторник петербургский «Зенит» обыграл самарские «Крылья Советов» в шестом туре группового этапа пути РПЛ Кубка России.

В воскресенье московское «Динамо» сыграло вничью с «Краснодаром» в матче 15-го тура чемпионата России.