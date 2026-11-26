«Нефтеперерабатывающий завод в Джизане подвергся <…> удару вражеского снаряда, что привело к пожару, который был ликвидирован, и временной остановке некоторых производственных операций», – говорится в заявлении министерства, которое цитирует ТАСС.
По предварительным данным, погиб гражданин Непала, работавший на НПЗ. Раненым оказывается необходимая медицинская помощь.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг движение «Ансар Аллах» нанесло удар по нефтеперерабатывающему заводу в Джизане.
Хуситы также атаковали порты Джидда и Джизан в Саудовской Аравии.
В среду Анкара осудила атаку хуситов на финансовый центр в Эр-Рияде.