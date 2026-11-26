Ученый Богачев: До конца года ожидается всего одна слабая магнитная буря

Tекст: Валерия Городецкая

«По прогнозу до конца года будет несколько возмущений магнитного поля, каждое из которых будет связано с прохождением Земли через плазму из корональной дыры. На графике видно несколько возмущений и даже одна буря 24 декабря», – заявил Богачев РИА «Новости». Он уточнил, что буря будет слабой и получит первый уровень по пятибалльной шкале (G1).

Ученый отметил, что основной вклад в возникновение магнитных бурь сейчас дают стабильные корональные дыры, которые могут наблюдаться месяцами, поэтому прогноз можно считать определенным. При этом график не учитывает вспышки на Солнце, которые остаются непредсказуемым фактором.

«Первая же крупная серия солнечных вспышек, если она все же произойдет, внесет в него очень сильные коррективы», – резюмировал руководитель лаборатории.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН сообщила о снижении солнечной активности до нуля.

В воскресенье руководитель Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачев назвал маловероятными мощные вспышки на Солнце до конца года.

В пятницу появилась информация об «аритмии» солнечной активности.