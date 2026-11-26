Tекст: Валерия Городецкая

Иракские военные приняли решение о временном прекращении работы контрольно-пропускных пунктов на границах с соседними государствами, пишет ТАСС. «КПП «Эль-Валид» на границе с Сирией и «Сартак-Пишта» на границе с Ираном сейчас закрыты. Оба погранперехода ранее контролировала курдская автономия», – объявил Мухаммед ас-Саиди.

Причины, по которым было решено закрыть переходы, не уточняются. Дополнительные подробности ситуации в регионе властями пока не приводятся. Известно, что оба погранперехода расположены в непосредственной близости от границы Иракского Курдистана.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце правительство Ирака приняло решение приостановить работу контрольно-пропускного пункта «Аш-Шиб» на ирано-иракской границе по техническим причинам.

Весной военнослужащие Ирана применили ударные дроны для поражения объектов курдских группировок на территории соседнего Ирака.

В апреле иранские военные атаковали с помощью беспилотников расположения оппозиционной группировки в Иракском Курдистане.