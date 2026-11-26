МИД Ирана заявил о готовности к совместному расследованию атаки дронов на Кувейт

Tекст: Ольга Иванова

«Глава МИД нашей страны выразил сожаление по поводу человеческих жертв и ущерба от инцидента, заявив о готовности Ирана к совместному расследованию с кувейтской стороной для точного изучения различных аспектов происшествия и выявления источников и причастных к инциденту», – передает РИА «Новости» сообщение из Telegram-канала Аракчи.

Соответствующее заявление министр сделал во время телефонного разговора со своим кувейтским коллегой Джаррахом Джабиром аль-Ахмедом ас-Сабахом. Аракчи также отверг причастность Ирана к атаке на эмират.

Кроме того, иранский министр созвонился с главой МИД Италии Антонио Таяни. Он выразил соболезнования в связи с гибелью двух итальянских граждан и заявил о готовности к взаимодействию с Римом для выяснения обстоятельств инцидента.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг представитель вооруженных сил Ирана Абольфазль Шекарчи отверг обвинения в атаке на Кувейт.

Глава МИД Италии Антонио Таяни сообщил о гибели двух итальянских технических специалистов при ударе беспилотников по военным объектам в Кувейте.