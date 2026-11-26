Президент Казахстана Токаев призвал строить библиотеки вместо мечетей

Tекст: Ольга Иванова

Глава государства выступил на встрече со школьниками и студентами в рамках конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта» в Москве. «Когда-то у нас была мода строить мечети, а я считаю, что надо строить библиотеки», – приводит его слова «Интерфакс».

Токаев сообщил, что вскоре в Астане и Алма-Ате откроются круглосуточные президентские библиотеки в рамках инициативы «Читающая нация». По его мнению, критическое мышление невозможно развить, лишь «нажимая на кнопки» – для этого нужно читать.

Президент Казахстана рассказал, что нейросети способны выдать краткое изложение романа «Война и мир» на 25 страницах, отбрасывая остальное как неважное. Он назвал такой подход к классической литературе «опасным упрощением».

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев пообщались с молодыми талантами в сфере искусственного интеллекта и робототехники в Москве.

На конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта» Токаев призвал соотечественников развивать ИИ-технологии совместно с российскими партнерами.

В прошлом месяце он предложил создать на базе СНГ золотой библиотечный фонд для противодействия «TikTok-менталитету» молодежи.