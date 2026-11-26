Tекст: Денис Тельманов

Российская делегация провела переговоры с главой государства и генеральным секретарем Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама. Стороны обсудили дальнейшее развитие двустороннего сотрудничества, сообщает администрация Петербурга.

В рамках визита было подписано соглашение о побратимстве между Петербургом и провинцией Хынгиен, которая является родиной То Лама.

Кроме того, губернатор поздравил лидера республики с первым в истории страны Днем культуры, прошедшим 24 ноября. В честь этого праздника накануне вечером в Ханое состоялся концерт «Симфония дружбы».

Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине месяца спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила о надежде президента Вьетнама на скорую встречу с российским лидером.

В прошлом месяце президент Белоруссии Александр Лукашенко наградил Александра Беглова орденом Почета за личный вклад в укрепление двустороннего сотрудничества.

В сентябре Москва и Ханой договорились о дальнейшем развитии стратегического партнерства в рамках государственного визита То Лама в Россию.