Tекст: Вера Басилая

Североатлантический альянс усиливает военное присутствие в регионе, следует из стратегии развития Арктической зоны России и обеспечения национальной безопасности в Арктике, размещенной на сайте официального опубликования правовых актов.

«НАТО рассматривает Арктику в качестве одного из потенциальных театров военных действий, отрабатывает применение вооруженных сил в арктических условиях, в том числе возможность применения ядерного оружия», – говорится в документе.

Для демонстрации силы блок совершенствует систему боевого управления и реализует инфраструктурные проекты. Кроме того, НАТО расширяет присутствие на севере у российских границ за счет внедрения беспилотных систем, а также новых космических, кибернетических и разведывательных средств.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг президент Владимир Путин утвердил новую стратегию развития Арктической зоны России.

В сентябре директор департамента европейских проблем МИД России Владислав Масленников заявил о стремительном наращивании военного присутствия Североатлантического альянса в Арктике.

В начале осени заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко сообщил о практической подготовке НАТО к прямому военному конфликту с Москвой.